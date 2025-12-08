منها بيجو 508 و سنترا .. سيارات أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 508، وهيونداي أكسنت ، وأوبل فيكترا، وسكودا فانتازيا، ونيسان سنترا .

تحصل سيارة بيجو 508 موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم .

تباع سيارة بيجو 508 موديل 2013 في سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بقها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 181 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل فيكترا موديل 2008

تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

سكودا فانتازيا موديل 2010

تمكنت سيارة سكودا فانتازيا موديل 2010 من قطع مسافة 183 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سكودا فانتازيا موديل 2010 في سوق السيارات المصري إلي 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان سنترا موديل 2020

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2020 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .