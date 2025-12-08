قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
تكنولوجيا وسيارات

منها بيجو 508 و سنترا .. سيارات أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه
سيارات أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 508، وهيونداي أكسنت ، وأوبل فيكترا، وسكودا فانتازيا، ونيسان سنترا .

بيجو 508 موديل 2013

تحصل سيارة بيجو 508 موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم .

بيجو 508 موديل 2013

تباع سيارة بيجو 508 موديل 2013 في سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بقها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 181 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل فيكترا موديل 2008

تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

سكودا فانتازيا موديل 2010

تمكنت سيارة سكودا فانتازيا موديل 2010 من قطع مسافة 183 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فانتازيا موديل 2010

يصل سعر سيارة سكودا فانتازيا موديل 2010 في سوق السيارات المصري إلي 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان سنترا موديل 2020

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2020 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان سنترا موديل 2020

يبلغ سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة سكودا فانتازيا نيسان سنترا أوبل فيكترا

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

