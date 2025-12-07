قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD و تويوتا كورولا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك تويوتا كورولا موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري مليون و 95 ألف جنيه .

