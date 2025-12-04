قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة بين جينيسيس ‎ GV70و اودي Q8 موديل 2026 | مواصفات وأسعار

جينيسيس ‎ GV70و اودي Q8 موديل 2026
جينيسيس ‎ GV70و اودي Q8 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جينيسيس  GV70 و اودي Q8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين إلي فئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية .

سعر اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

تمتلك سيارة جينيسيس ‎ GV70موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

قوة سيارة جينيسيس ‎ GV70موديل 2026 تصل إلي 489 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 84 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 423 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية .

سعر جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

جينيسيس ‎ GV70موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس ‎ GV70موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس ‎ GV70موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 800 ألف جنيه .

