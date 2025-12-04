قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
لغز يومض في السماء.. مذنب يصدر نبضات قلب منتظمة ويواصل اقترابه من الأرض
تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة
نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة
إبراهيم القادري

للاهتمام ببطارية السيارة يجب الحافظ على نظافتها وأطرافها، بالاضافة إلي تجنب القيادة لمسافات قصيرة بشكل متكرر لأنها لا تسمح بشحن البطارية بالكامل.

 نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة 

ويجب أيضا إدارة المحرك بشكل يومي إذا لم تستخدم السيارة لفترة طويلة، واستخدم شاحن بطيء مرة واحدة أسبوعياً في حال القيادة لمسافات قصيرة متكررة، مع فحصها بشكل دوري للتأكد من عمل نظام الشحن.

- نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة  :

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

حافظ على نظافة البطارية وأطرافها

نظف أي تآكل أو أوساخ تتراكم على أطراف البطارية باستخدام محلول من صودا الخبز والماء.

ثبت البطارية بإحكام

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

تأكد من تثبيت البطارية بإحكام في مكانها لمنع اهتزازها الذي قد يضر بمكوناتها الداخلية.

تجنب القيادة لمسافات قصيرة

القيادة لمسافات قصيرة بشكل مستمر لا يسمح للمولد بشحن البطارية بالكامل.

قم بإدارة المحرك بانتظام

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

إذا لم تستخدم السيارة لفترة طويلة، قم بتشغيل المحرك يوميًا لإعادة شحن البطارية، وذلك لأنها تفقد شحنها بمرور الوقت.

تجنب استخدام الملحقات الكهربائية

تجنب تشغيل المصابيح الأمامية أو التجهيزات الكهربائية الأخرى عند إيقاف تشغيل المحرك، لأنها تستنزف البطارية.

استخدم شاحن بطيء

في حال كنت تقود مسافات قصيرة بشكل متكرر، استخدم شاحن بطيء لشحن البطارية ليلًا مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على مستواها.

الابتعاد عن شحن البطارية باستمرار إلى 100%

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

في السيارات الكهربائية، لا تترك البطارية مشحونة بالكامل دائمًا، حيث يفضل شحنها بنسبة 80% لتقليل الضغط عليها.

قم بفحص السيارة بانتظام

احرص على إجراء صيانة دورية للسيارة لفحص نظام الشحن الخاص بالبطارية.

استشر فني متخصص

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

إذا لاحظت أي علامات على ضعف البطارية مثل بطء تشغيل المحرك أو ضعف المصابيح، قم بفحصها لدى فني متخصص لمعرفة سبب العطل .

تجنب القيادة لمسافات قصيرة بطارية السيارة نظافة البطارية تثبيت البطارية إدارة المحرك بانتظام أطراف البطارية

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

العراق

بالمستندات .. العراق يتراجع ويرفع حزب الله والحوثيين من قوائم الإرهاب

نتنياهو

نتنياهو يصدر قرارا بتعيين سكرتيره العسكري رومان هوفمان رئيسا للموساد

أحمد الشرع

بعد حزب الله والحوثيين .. العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن الرئيس السوري

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

