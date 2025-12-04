للاهتمام ببطارية السيارة يجب الحافظ على نظافتها وأطرافها، بالاضافة إلي تجنب القيادة لمسافات قصيرة بشكل متكرر لأنها لا تسمح بشحن البطارية بالكامل.

نصائح هامة للاهتمام بـ بطارية السيارة

ويجب أيضا إدارة المحرك بشكل يومي إذا لم تستخدم السيارة لفترة طويلة، واستخدم شاحن بطيء مرة واحدة أسبوعياً في حال القيادة لمسافات قصيرة متكررة، مع فحصها بشكل دوري للتأكد من عمل نظام الشحن.

حافظ على نظافة البطارية وأطرافها

نظف أي تآكل أو أوساخ تتراكم على أطراف البطارية باستخدام محلول من صودا الخبز والماء.

ثبت البطارية بإحكام

تأكد من تثبيت البطارية بإحكام في مكانها لمنع اهتزازها الذي قد يضر بمكوناتها الداخلية.

تجنب القيادة لمسافات قصيرة

القيادة لمسافات قصيرة بشكل مستمر لا يسمح للمولد بشحن البطارية بالكامل.

قم بإدارة المحرك بانتظام

إذا لم تستخدم السيارة لفترة طويلة، قم بتشغيل المحرك يوميًا لإعادة شحن البطارية، وذلك لأنها تفقد شحنها بمرور الوقت.

تجنب استخدام الملحقات الكهربائية

تجنب تشغيل المصابيح الأمامية أو التجهيزات الكهربائية الأخرى عند إيقاف تشغيل المحرك، لأنها تستنزف البطارية.

استخدم شاحن بطيء

في حال كنت تقود مسافات قصيرة بشكل متكرر، استخدم شاحن بطيء لشحن البطارية ليلًا مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على مستواها.

الابتعاد عن شحن البطارية باستمرار إلى 100%

في السيارات الكهربائية، لا تترك البطارية مشحونة بالكامل دائمًا، حيث يفضل شحنها بنسبة 80% لتقليل الضغط عليها.

قم بفحص السيارة بانتظام

احرص على إجراء صيانة دورية للسيارة لفحص نظام الشحن الخاص بالبطارية.

استشر فني متخصص

إذا لاحظت أي علامات على ضعف البطارية مثل بطء تشغيل المحرك أو ضعف المصابيح، قم بفحصها لدى فني متخصص لمعرفة سبب العطل .