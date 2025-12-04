قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها بيجو ومرسيدس.. تركب عربيه ايه مستعملة بـ 500 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 500 ألف جنيه
تركب عربيه ايه مستعملة بـ 500 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 508، وهيونداي جراند اى 10، وبي إم دبليو 523، ومرسيدس C280 ، ورينو لوجان .

بيجو 508 موديل 2012

تنقل قوة سيارة بيجو 508 موديل 2012 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 172 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 508 موديل 2012

سعر سيارة بيجو 508 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جراند اى 10 موديل 2015

تستمد سيارة هيونداي جراند اى 10 موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 122 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي جراند اى 10 موديل 2015

تباع سيارة هيونداي جراند اى 10 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي ام دبليو 523 موديل 1998

تمكنت سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1998 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 523 موديل 1998

يصل سعر سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس سي 280 موديل 1994

تحصل سيارة مرسيدس سي 280 موديل 1994 علي قوتها من من محرك سعة 2800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 450 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس سي 280 موديل 1994

يبلغ سعر سيارة مرسيدس سي 280 موديل 1994 في سوق السيارات المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2017

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2017 في سوق السيارات باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 164 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2017

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

