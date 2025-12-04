دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 3 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





