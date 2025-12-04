طبنجة صوت وأجهزة لاسلكي.. كشف لغز جريمة الاستيلاء على أموال سائق على الطريق الدائري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعرض أحد الأشخاص لعملية نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قبل عدة أشخاص بأسلوب انتحال الصفة أثناء سيره بالطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضي أثناء سيره بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة قليوب مستقلاً سيارة استوقفته سيارة ملاكي يستقلها (3 أشخاص) وغافلوه واستولوا منه على مبلغ مالي (عملات أجنبية) بأسلوب انتحال الصفة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية) وبحوزتهم (طبنجة صوت – 4 جهاز لاسلكى هيكلى بلاستيكى) كما تم ضبط المبلغ المستولى عليه والسيارة "المستخدمة فى الواقعة".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





