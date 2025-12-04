بـ 150 مليون جنيه.. سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الحشيش بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهما قرابة طن ونصف لمخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به، تقدر قيمتها المالية بحوالى 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (1,470 طن لمخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير)..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.