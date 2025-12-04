من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

وقفت حنان أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بعد قرابة 3 سنوات زواج بسبب قيامه بالتعدي عليها وإجبارها على ممارسة العلاقة الزوجية بطرق محرمة بالإضافة لسوء معاملتها طوال الوقت، فلم يكن أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة للتخلص منه.

حنان تطلب الخلع من زوجها

سردت حنان قصتها بالكامل أمام محكمة الأسرة قائلة «إنها فتاة بالغة من العمر 28 عامًا تركت منزل أسرتها وهي في الثالثة عشرة من عمرها بسبب قيام زوجة والدها بالتعدي عليها بالضرب، وحضرت إلى القاهرة وقامت بالعمل في المحلات التجارية حتى بلغت سن 22 سنة وحينها تعرفت على شاب يعمل في أحد المراكز التجارية، ونشبت بينهما علاقة وطيدة».

وتابعت حنان عن قصتها أمام محكمة الأسرة «انتقلت للعمل في نفس المحل الذي كان يعمل به هذا الشاب حينها بعد قيامه بالتوسط لها للعمل، وبدأت العمل وتوطدت العلاقة بعدها أكثر ومع مرور الوقت تقدم للزواج منها حيث كان يمتلك شقة سكنية وتعيش برفقته والدته ويعلم ظروف حنان، وبالفعل وافقت والدته على أن ترعاها وتمت الخطبة وبدأوا في تجهيزات مسكن الزوجية».

وأكملت حنان قصتها «بعد سنة ونص كنا جهزنا الشقة وخليناها مش ناقصة حاجة إحنا الاتنين وشريف مكنش بيشرب غير السيجارة بس هو كان عصبي ديما، وبعد الجواز بـ 9 شهور كنت براعي والدته بس الله يرحمها ربنا افتكرها، وعدى سنتين كانت الحياة فيهم عادية ومفيش مشاكل يمكن كان بس العصبية والعنف في العلاقة الزوجية بس كانت الأمور بتعدي وحياتنا ماشية».

وتابعت حنان أمام محكمة الأسرة «في السنة التالتة الأمور اتشقلبت وده بعد ما شريف ربنا فتحها عليه واشتغل في محل كبير وبقت العيشة كويسة ومرتاحة معانا، وساعتها بقى ياخد منشطات ويشرب كحوليات وده بسبب صاحب الشغل اللي كان بيسهر معاه، ومن ساعتها الدنيا اشتقلبت وبقى يضربني ويشتمني كل شوية ويرجع بعدها بكام يوم يتأسف لكن أنا زهقت خلاص ومكنش قدامي حد غير المحكمة وبس».