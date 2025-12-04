بعد عرضه في مهرجان مراكش.. تامر حبيب يشيد بفيلم «الست» لـ منى زكي | ماذا قال؟

أشاد السيناريست تامر حبيب، بفيلم «الست» بعد عرضه فى مهرجان مراكش السينمائى الدولى.

وقال تامر حبيب عبر حسابه على فيس بوك: “فيلم الست اتعرض فى مهرجان مراكش السينمائى الدولى ولاقى استحسان وإعجاب منقطع النظير والجمهور قعد يصقف وهو مبهور ومتأثر وشديد الإعجاب، وإن شاء الله هيتم عرضه تجاريا فى كل الدنيا بدءاً من يوم 10 ديسمبر الجارى، وساعتها اللى حابب يشوف الفيلم هيدخل يشوفه واللى بعد ما يشوف الفيلم كله مش حتة منه ولا إعلان عنه هايبقى كون رأى فى الفيلم ويا إما ها يحبه أو احتمال مايحبوش وأكيد له مطلق الحرية فى ده”.

وتابع: “ووارد جداً إن اللى اتفرج ده يحب يقول رأيه سواء حب الفيلم أو محبوش، من حقه يقول رأيه وانطباعه بكل أدب واحترام وبدون تطاول، واللى مش هيعرف يحترم نفسه لمجرد إنه شخص مزقوق أو لجان هيبقى من حق النجم أو النجمة أو الفنان أو الفنانة اللى اتعرض للإهانة وشعر بأذى نفسى إنه يرفع قضية ويسجنه والحكاية دى حصلت كتير قبل کده”.

واختتم: “وآخرهم ثلاث قضايا كسبتهم منى زكى ضد ثلاثة أشخاص قلوا أدبهم ضد النجمة شديدة الموهبة والاحترام والأدب منى زكى، ست الستات”.