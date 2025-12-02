شوفت تحيّز ضد منى | مراد مكرم يثير الجدل بشأن فيلم الست

علق الفنان مراد مكرم على فيلم “الست” الذي أثار الجدل مؤخراً.

مراد مكرم عن فيلم الست

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ماحبتش أقول رأيي في موضوع فيلم الست لما شوفت التحيز ضد مني، بالذات ان الطبيعي اشوف الفيلم الاول، و علشان ما يتقالش بحابي لزميله....د.خالد جلال مكتشف نص النجوم الحاليه ،يعني ده شغله ،و بيفهم أكتر من معظم الناس ..وده رأي محترف لا شك فيه.وطبعا كل واحد حر في رأيه برضه".

فيلم الست

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.