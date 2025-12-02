تعليق قوى من ماجدة خير الله على أزمة فيلم الست.. تفاصيل

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدثت فيه عن حالة الجدل حول فيلم الست للفنانة منى زكي الذى تجسد فيه شخصية أم كلثوم.

وقالت ماجدة خير الله : تم تجسيد شخصية ام كلثوم في اكثر من عمل فني، وادت الشخصية كل من صابرين في مسلسل من اخراج انعام محمد علي، وفردوس عبد الحميد لعبت شخصية كوكب الشرق في فيلم من اخراج زوجها المخرج محمد فاضل وادت اغاني ام كلثوم بصوتها (صوت فردوس) اما الفنانه ياسمين رئيس فقدمت شخصيةً ام كلثوم في فيلم ايراني باسم البحث عن ام كلثوم.

وأضافت: لم تكن اي من تلك الفنانات تشبه ام كلثوم من قريب او بعيد، ولم ينجح من تلك المحاولات إلا المسلسل الذي اخرجته انعام محمد علي، منذ ما يزيد عن 30 سنة، وفي انتظار فيلم الست الذي سوف يعرض جماهيريا بعد عشرة ايام وهو من بطوله مني زكي وحشد من النجوم واخراج مروان حامد.

فيلم الست

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.