ماذا لو رزقت بسبعة أطفال .. مخرج كارثة طبيعية يرد بحسم | خاص

كشف حسام حامد مخرج مسلسل “كارثة طبيعية” عن رأيه حال تعرضه إلى نفس موقف محمد فى المسلسل وصدمته فور علمه بانه أب لسبعة توائم.

وقال حامد فى تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، “لم أفكر مطلقا فى هذا الأمر، أنا لدي طفلة واحدة وأعاني ووالدتها فى تربيتها واحاول ان اكون أبا كما ينبغي حيث اراعي كل تفصيلة فى حياتها حتي لا تتأثر بها ابنتي فما بالك اذا رزقت بسبعة أولاد، الأمر صعب بالفعل على كافة المستويات الشخصية والمادية والاجتماعية أيضا”.

مصدر ينفي وجود جزء ثان من المسلسل

من ناحية أخرى مصدر بفريق العمل نفى لـ صدى البلد وجود نية مسبقة لتقديم جزء ثان من العمل، أثناء التصوير، مؤكدا أن فكرة الحديث عن وجود جزء جديد جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحالة التفاعل الكبيرة معه عبر السوشيال ميديا.

ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل، تاركين الأمر للمؤلف أحمد عاطف فياض، وما إذا كان لديه استكمال للحدوتة بنفس القوة التي لفتت نظر الجميع في الجزء الأول.

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.