محمد فراج ينشر كواليس مشاهد من مسلسل ورد وشوكولاتة | حفر قبر زينة

نشر الفنان محمد فراج، لحظات خاصة من تصوير مشاهد مسلسل ورد وشيكولاتة» وذلك بعد أيام من انتهاء عرض العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصته التشويقية المستوحاة من أحداث حقيقية.

https://www.instagram.com/reel/DRuo8QdjOP-/?igsh=aDZpZm93aG83Yzk1

ونشر فراج عبر حسابه على «فيسبوك» مقطع فيديو ظهر فيه برفقة « وليد ــ الفنان مراد مكرم »،أثناء تجهيز موقع تصوير مشهد دفن زوجته « مريم زينة»، ضمن أحداث المسلسل، حيث بدا الثنائي منشغلين بحفر القبر وتجهيز المكان خلال كواليس التصوير.

وكان وصف فراج الكواليس بأنها من أثقل اللحظات التى عاشها خلال العمل، نظرًا لطبيعة المشهد القاسية وما يحمله من توتر ومشاعر مختلطة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشاهد الصعبة، كان جزءًا من نجاح المسلسل في شد الجمهور حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر أن «ورد وشيكولاتة» اختتم عرضه قبل أيام قليلة، وسط ردود فعل واسعة وإشادة جماهيرية، بعد أن قدم حبكة درامية مشوقة مستوحاة من وقائع حقيقية، ليصبح واحدًا من أنجح الأعمال التى طُرحت مؤخرًا.