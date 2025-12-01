زينة تكشف سبب عدم حضورها لاستلام جائزة أحسن ممثلة عن دورها في ورد وشوكولاتة

كشفت الفنانة زينة عن سبب عدم حضورها لاستلام جايزة احسن ممثلة عن مسلسل "ورد وشيكولاته " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب زينة : لظروف خاصة ما قدرتش احضر لاستلام جايزة احسن ممثلة وأفضل مسلسل 2025 ) #ورد وشيكولاته ) ولكن من شدة الاحترام بعتولي الجوائز أنا وصديقي الغالي الكاتب الكبير @ragaa124

و أضافت :شكرا لإدارة مهرجان ملتقي التميز والابداع العربي علي التقدير والحب بشكر دكتورة داليا_المتبولي والصديقه مي سكريه .

والف مبروك استاذ : جمال العدل علي جائزة افضل انتاج واحسن joe.elkhawand شكرا yangoplay مسلسل شكرا وفريقه جميعا

شكرا للمخرج ماندو_العدل،ومدير التصوير الرائع ومهندس الديكورالمبدع الاستايلست الموهوبة،شكرا لكل صناع العمل وعلي رأسهم النجوم الزملاء الكبار بموهبتهم.

كشفت الفنانة زينة عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان محمد فراج.

وقالت زينة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "في حاجة فرحتني أوي من الناس، لقيتهم بيقولوا لي شكرًا على مسلسل ورد وشوكولاتة، شكرًا على أدائك".

واختمت: "الكلمة دي أثرت فيا أوى وبشكركم من قلبي على كل كلمة حلوة وعلى حبكم، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم".

وقد أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاتة، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.