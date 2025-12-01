قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قداسة البابا لاون الرابع عشر يخاطب الشباب اللبناني برسالة رجاء وسط أزمات الوطن

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

شكل اللقاء الذي جمع قداسة البابا لاون الرابع عشر بآلاف الشباب، بساحة الصرح البطريركي، بكركي إحدى أكثر محطات الزيارة البابوية تأثيرًا وإنسانية، إذ تحوّل الحدث إلى مساحة حوار مفتوح مع الجيل اللبناني الذي يواجه يوميًا تحديات اقتصادية، واجتماعية تهدد مستقبله، وتدفع كثيرين إلى التفكير بالهجرة.

واستهلّ نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، اللقاء بكلمة رحّب فيها بالحبر الأعظم، معتبرًا أن لبنان يستقبله اليوم بحنان جراحه، لا باحتفالات رسمية، مؤكدًا أن هذه الجراح تحوّلت إلى لآلئ رجاء يحملها الشباب الذين يقفون عند مفترق طرق، ويبحثون عن مستقبل يليق بأرضهم ورسالتهم.

وشدّد غبطة البطريرك على أن قوة السلام أقوى من الخوف، وأن لبنان قادر على النهوض من أزماته عبر شبابه، وتنوعه الديني، والثقافي.

واتخذ اللقاء بُعدًا أكثر قربًا وعمقًا مع شهادات خمسة من الشباب، الذين قدموا روايات صادقة عن مواجهتهم للأزمة، والبطالة، والانهيار الاقتصادي، وكيف اختاروا الثبات، والعمل بدلًا من الرحيل

كذلك، طرح المشاركون سؤالين محوريين على الأب الأقدس: كيفية الحفاظ على السلام الداخلي، وقوة الإيمان "amid" الضغط، واليأس، وكيفية بناء علاقات صادقة ومتينة في عالم يسيطر عليه التواصل السطحي، والعزلة الرقمية.

العدالة لا تكتمل إلا بالمغفرة

وفي ردّه، شدّد قداسة البابا على أن السلام الداخلي يبدأ من علاقة شخصية بالمسيح، "النقطة الثابتة"، التي يمكن التمسك بها في مواجهة الخوف، والضياع، داعيًا الشباب إلى اعتماد المبدأ الذهبي في التعامل: "افعل للآخر ما تريده لنفسك"، معتبرًا أن العدالة لا تكتمل إلا بالمغفرة.

ولفت عظيم الأحبار إلى ضرورة التأمل في سيرة القديس شربل، واختبار صمته العميق، الذي يفتح القلب على حضور الله بعيدًا عن صخب العالم.

وحول العلاقات الإنسانية، حذّر بابا الكنيسة الكاثوليكية من الروابط المبنية على "الأنا"، أو المشروطة بمدة، مؤكدًا أن الصداقة الحقيقية تقوم على تقديم "الأنت" قبل "الأنا"، وأن المحبة المتجذّرة في نور الله هي وحدها القادرة على الصمود، وإعطاء الثمر.

وفي ختام اللقاء، قدّم قداسة البابا لاون الرابع عشر للشباب صلاة القديس فرنسيس الآسيزي، قبل أن يوجّه لهم رسالة حملت رمزًا من رموز لبنان: "أيها الشباب اللبناني، انموا ثابتين كالأرز، واجعلوا العالم يزهر رجاءً".

قداسة البابا لاون البابا لاون الكاردينال البطريرك مار بشارة قداسة البابا القديس فرنسيس الآسيزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

