حادث دهس يثير الذعر قرب مستوطنة كريات أربع.. والسيارة تهرب إلى الخليل

أفادت القناة الـ12 العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشتبه في وقوع حادث دهس قرب مستوطنة كريات أربع، موضحة أن السيارة فرت إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

حادث دهس في الخليل

وأوضحت القناة الـ12 أن حادث الدهس وقع في طريق قرب مستوطنة كريات أربع، ووقعت إصابة طفيفة في مكان الحادث، وبدأت مطاردة بعد فرار السيارة إلى مدينة الخليل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال القضاء على مقاومين اثنين اجتازا الخط الأصفر، في حادثتين منفصلتين شمال قطاع غزة، وشكلا خطرا على القوات بحسب زعمه.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "القوات في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاقية، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

الشهداء في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,112 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,986، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 356 شهيدا، و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانا.