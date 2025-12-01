قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى

أمل مجدى

أظهرت أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية أن السد الإثيوبي غير مفيد حتى الآن في توليد الكهرباء، وتبين استمرار التشغيل المحدود لبعض توربينات السد العلوية، مع استمرار معدل الإيراد المائي عند السد لنحو 50 مليون متر مكعب يومياً، والتصريف المائي من بوابات التوربينات حوالي 100 مليون متر مكعب يومياً.

عدد محدود جدا من التوربينات

وفشلت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ولم يتم تشغيل إلا عدد محدود جدا من التوربينات، وهو ما كان له تأثير كبير على مصر والسودان مما جعل مصر تضطر لفتح مفيض توشكى لتصريف المياه قبل نحو عشرة أيام.

صور الأقمار تكشف عجز سد النهضة عن الكهرباء

وعن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن "السد الإثيوبي فشل حتى الآن في توليد الكهرباء التي تحتاجها إثيوبيا، ويعني أيضاً استمرار وصول المياه إلى مصر حيث يستقبل السد العالي الإيراد المائي اليومي نحو 300 مليون متر مكعب".

وتابع الدكتور عباس شراقي أن معدل الإيراد المائي عند سد النهضة نحو 50 مليون م3/يوم، والتصريف المائي من بوابات التوربينات حوالى 100 مليون متر مكعب/يوم، نصفهم من الإيراد الجديد (بحيرة تانا وبقايا الأمطار الخفيفة)  والنصف الآخر من مخزون البحيرة. ومستوى سطح البحيرة يقل ببطئ عن مستوى الحد الأقصى 640 مترا فوق سطح البحر.

سر فتح مفيض توشكى

وأضاف شراقي أن "هذا التصرف دفع مصر لفتح مفيض توشكى يوم 22 نوفمبر الماضي بعد الاقتراب من منسوب الحد الأقصى للسد وهو 182متراً فوق سطح البحر".

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن بحيرة ناصر امتلأت حتى أقصى منسوب لها، ويصلها حالياً حوالي 300 مليون متر مكعب يومياً من جميع مصادر النيل وهي (النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة)، مما اضطر وزارة الري إلى فتح مفيض توشكى لتصريف الزيادة التي تصل حاليا إلى حوالي 150 مليون متر مكعب يومياً.

إدارة خاطئة

وسبق أن كشفت أديس أبابا عن رغبتها في الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه، ثم فتحت البوابات لتصريف المياه من دون توليد كهرباء، وهو ما اضطر مصر لفتح مفيض توشكى للتخلص من المياه الزائدة و تجنب الغرق، وهو ما يؤكد الإدارة الخاطئة لسد النهضة.

