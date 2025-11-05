خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية

منذ اندلاع أزمة سد النهضة الإثيوبي، ظل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، واحدا من أبرز الأصوات البرلمانية والسياسية التي حملت على عاتقها الدفاع عن الحق المصري في مياه النيل، مؤكدا في كل مناسبة أن النيل ليس مجرد نهر، بل هو شريان الحياة الذي لا يمكن التفريط فيه.

موقف عربي مبكر ودعوة للوحدة (نوفمبر 2019)

في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ51 للاتحادات العربية النوعية، أطلق أبو العينين نداء واضحا للأمة العربية بضرورة الوقوف صفا واحدا إلى جانب مصر في مواجهة محاولات الانتقاص من حقوقها التاريخية في مياه النيل.

النائب محمد أبو العينين

وقال حينها:" نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وليس من حق أحد أن ينتقص من مياه النيل لنا، فحصتنا التي تبلغ 55 مليار متر مكعب حصلنا عليها منذ أكثر من مائة عام، عندما كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 17 مليون نسمة، وما زالت كما هي رغم تجاوزنا المئة مليون اليوم وررغم ذلك يحاول البعض الانتقاص منها".

وأكد أن الموقف العربي يجب أن يكون موحدا، وأن تضامن الدول العربية يمكن أن يشكل وسيلة ضغط مؤثرة على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة بطرق سلمية ومتوافقة".

تصحيح الصورة أمام العالم (يناير 2021)

أكد وكيل مجلس النواب في جلسة برلمانية بحضور وزير الري السابق الدكتور محمد عبد العاطي أهمية التحرك الإعلامي والدبلوماسي الدولي لتوضيح الحقائق بشأن الموقف المصري من سد النهضة.

وقال أبو العينين خلال مناقشة إنجازات وزارة الري:" سافرت كثيرا في الخارج ووجدت أن الحقيقة لا تصل إلى العالم، ولم نستطع أن نشكل لوبيا ضاغطا في مراكز صناعة القرار.. هناك من تأثروا بالحملة المغلوطة التي قامت بها إثيوبيا، لكن عندما تحدثنا معهم اقتنعوا بعدالة القضية المصرية".

وأضاف:" يجب أن يكون لدينا خطة تسويقية جديدة، وأن نتحاور مع المجتمع الدولي بلغة مختلفة، فمصر لا تهدر المياه كما يظن البعض، بل تبذل جهودا ضخمة في ترشيد الاستهلاك ومواجهة الفقر المائي."

ووجه أبو العينين الأنظار إلى أهمية بناء رواية مصرية قوية في الخارج تعتمد على الحقائق والشفافية وتخاطب العالم بلغة المصالح المشتركة.

تحرك دبلوماسي في واشنطن (نوفمبر 2022)

في المؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، جسد النائب محمد أبو العينين الدور الدبلوماسي البرلماني في أبهى صوره، حيث دعا الولايات المتحدة إلى القيام بدور حاسم في حل الأزمة.

وقال في كلمته:" الولايات المتحدة لديها مفتاح حل الأزمة، ولديها القدرة على الضغط على إثيوبيا من أجل التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة وفي إطار زمني محدد للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث".

وحذر من خطورة تجاهل الأزمة قائلا:" عدم اتخاذ خطوات لتسويتها ينذر بصراعات جديدة، فالنيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة، ومصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها".

وأكد أبو العينين أن القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية تثبت حقوق مصر، مشددا على أن "هذه الاتفاقيات ليست استعمارية كما تزعم إثيوبيا، بل وقعتها كدولة مستقلة ذات سيادة".

رد دبلوماسي حازم على إثيوبيا (يناير 2024)

رد النائب محمد أبو العينين على تصريحات رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي خلال مؤتمر "الرخاء الأفريقي" في غانا، والتي تحدثت عن حق أفريقيا في بناء السدود.

جاء رد أبو العينين حاسما حيث قال:" نعم، يمكن بناء السدود، لكن مع إعطاء الحقوق لكل البلدان، سواء دول المنابع أو دول المصب.. يجب أن يكون البناء قائما على اتفاق وتوقيع وتصديق، وعلى الدول التي تبني السدود أن تحترم مستقبل الشعوب".

وختم كلمته :" أفريقيا ليست بحاجة إلى خلق مشكلات جديدة، بل إلى تعزيز التعاون والازدهار المشترك".

وعلى مدار السنوات السابقة ظل النائب محمد أبو العينين صوتا وطنيا يدافع عن حق مصر في الحياة والماء، مستخدما أدوات السياسة والبرلمان والإعلام لإيصال الحقيقة إلى العالم.