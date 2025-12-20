وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية ولدينا كميات من المعادن النادرة .



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم الصادرات المصرية من الذهب تتخطى المليار دولار".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منح أولوية كبيرة لقطاع التعدين لتحقيق أعلى استفادة، مؤكدًا أن التعدين سيدعم النهوض بالصناعات الوطنية، مشددًا على أن الاهتمام بالتعدين يحقق الاستقرار السياسي.



وواصل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستصبح مركز إقليمي للتعدين والصناعات التعدينية وتصديرها للخارج.