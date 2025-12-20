لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم البدء في تنفيذ مسح جوي لتحديد مناطق التعدين في جميع المحافظات، مع استهداف مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية لاكتشاف الثروات التعدينية.



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أول مسح جوى سيبدأ في الربع الأول من عام 2026 لمدة 12 شهرا، وبيانات المسح الجوى ومعالجتها يتم استقبالها خلال فترة الـ 12 شهرا ".

وأضاف كريم بدوي:"هناك شركة عالمية ستقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالمسح الجوي لمناطق التعدين فى مصر، والهدف تحفيز الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين".



وأكد أن نظام المسح الجوى لديه عدة أنظمة وفي المرحلة الأولى يستخرج بيانات عن المناطق الأعلى بالمعادن ونوعيتها وفي المرحلة الثانية يعطي معلومات دقيقة عن المعادن في المنطقة .



وأردف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هيئة الثروة المعدنية بعد المسح الجوي تذهب للمواقع المحددة لاستخراج عينات من المعادن، مؤكدا إتاحة الفرصة للاستثمار في الكوادر البشرية في كل قطاعات التعدين.