نمتلك جيولوجيا واعدة.. وزير البترول: تكليف من الرئيس السيسي لزيادة فعالية قطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين مهم للغاية لمصر والرئيس السيسي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة .



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا تكليف من الرئيس السيسي لزيادة فعالية قطاع التعدين في مصر كي يكون له دور في الناتج المحلي الإجمالي ".



وتابع كريم بدوي :" نعمل على خطة طموحة لزيادة نسبة قطاع التعدين في الإنتاج المحلي بنسبة تصل لـ 5 أو 6 % ".

وأكمل كريم بدوي :" قطاع التعدين في مصر واعد ومصر لديها جيولوجيا واعدة ومنجم السكري خير مثال ومصر استثمرت بشكل ضخم في البنية التحتية ".

ولفت كريم بدوي :" لدينا طاقة مستدامة لنهوض قطاع التعدين في مصر ولدينا مستقبل واعد في الطاقة الخضراء والجديدة ".