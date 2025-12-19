قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للإستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر

قسم الاقتصاد

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعًا مع رؤساء وممثلي بعض شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بحضور قيادات قطاع البترول، وخلال اللقاء أعلن المهندس كريم بدوى عن الخطة الخمسية لمجال البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز والتي أكد الوزير أنها تستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة انتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير أن التعاون الاستراتيجي المثمر مع شركاء النجاح ساهم بشكل كبير في وقف تراجع انتاج الغاز في مصر وبدء رحلة الصعود التدريجي حتى وصل إجمالي الإنتاج إلى ٢ر٤ مليار قدم مكعب غاز يوميًا .

كما أكد الوزير علي استهداف التوسع في صناعات القيمة المضافة من البتروكيماويات والأسمدة و التصدير للغاز المسال بالتوازي مع تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال الاستمرار في زيادة انتاج الغاز حتى الوصول للاكتفاء الذاتي للسوق المحلي مع توافر فائض لمثل هذه الأنشطة المربحة اقتصاديًا ، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب أنظمة ومحفزات استثمارية جديدة وتكنولوجيات متطورة للحفر والإنتاج .

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف الخمس سنوات لمجال البحث والاستكشاف في مصر وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والإنجازات المحققة في التغلب على التناقص الطبيعي في الإنتاج واستقرار معدلات الإنتاج اليومية، إلى جانب بدء جهود زيادة الإنتاج، و تسليط الضوء على الأساليب الفنية المتبعة مع شركاء القطاع.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستثمرون عن تقديرهم الكبير للتعاون من جانب الوزارة ، مؤكدين أن له أثر مباشر علي نجاح قطاع الغاز في مصر.

كما أشادوا باهتمام الوزارة بتطبيق نظم ونماذج استثمارية ملائمة، معتبرين أنها عامل مهم لجذب الاستثمارات ، مؤكدين استعدادهم لدعم البرامج التكنولوجية، وتطبيق تقنيات حديثة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول البترول

