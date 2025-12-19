قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
أخبار العالم

الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"

ترامب وإبستين
ترامب وإبستين
القسم الخارجي

أفرج الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عن دفعة جديدة من الصور المأخوذة من ممتلكات رجل الأعمال المدان بجرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لوزارة العدل لنشر ملفاتها المتعلقة بالقضية.

والصور التي نشرت، الخميس، غير مؤرخة وتخلو من أي شروح أو سياق يوضح ظروف التقاطها. ويظهر في عدد منها مقاطع مكتوبة بخط اليد من رواية «لوليتا» للكاتب فلاديمير نابوكوف على أجزاء مختلفة من جسد امرأة، من بينها عبارات تشير إلى شخصية الطفلة في الرواية المثيرة للجدل.

تصعيد سياسي

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغط السياسي على إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت يقترب فيه موعد تنفيذ «قانون الشفافية لملفات إبستين»، وهو تشريع أقره الكونجرس ووقعه ترامب الشهر الماضي، ويلزم وزارة العدل بالكشف عن الوثائق المتعلقة بإبستين، مع استثناءات محددة.

وكانت وزارة العدل قد واجهت انتقادات حادة خلال الصيف الماضي بعدما أعلنت أنها لن تنشر أي ملفات إضافية عن إبستين، رغم تعهدات سابقة من ترامب وحلفائه خلال الحملة الانتخابية. ورغم معارضة ترامب لفترة طويلة لمشروع القانون، فإنه غير موقفه لاحقًا ووقّعه بعد اتضاح وجود دعم كافٍ من الحزبين لتمريره.

صور صادمة

وتضمنت الصور أيضًا لقطات تجمع إبستين بعدد من الشخصيات العامة، من بينهم بيل غيتس مع امرأة حُجبت ملامحها، وصورة للفيلسوف واللغوي الأميركي نعوم تشومسكي جالسًا مع إبستين على متن طائرة. كما شملت صورًا أخرى للمخرج وودي آلن، ومستشار ترامب السابق ستيف بانون، وكاتب الرأي في «نيويورك تايمز» ديفيد بروكس. وشدد ناشرو الصور على أن ظهور هذه الشخصيات لا يشكل بحد ذاته دليلًا على ارتكاب أي مخالفات.

كما ضمت الدفعة صورًا لجوازات سفر أجنبية وأميركية تعود لإبستين، بعد طمس البيانات الحساسة، إضافة إلى لقطة شاشة لمحادثة نصية تشير إلى التحدث عن فتيات في سن 18 عامًا، دون توضيح سياق أو أطراف الرسائل.

وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة، إن اللجنة ستواصل نشر الصور والوثائق «لتوفير الشفافية للشعب الأميركي»، معتبرًا أن المواد الجديدة تثير تساؤلات إضافية حول ما تمتلكه وزارة العدل من معلومات.

وفي ظل ضيق الوقت، تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط داخل وزارة العدل مع سعيها لمراجعة آلاف الصفحات وتنقيحها، وسط تحذيرات قانونية من احتمال الإفراط في الحجب أو الوقوع في أخطاء قد تكشف معلومات حساسة.

وتزامن نشر الصور مع تحرك قضائي جديد من غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، التي تقضي عقوبة بالسجن 20 عامًا، إذ تقدمت بطلب لإلغاء أو تعديل إدانتها، مستندة إلى ما وصفته بأدلة جديدة تقول إنها تثبت عدم حصولها على محاكمة عادلة.

إبستين الكونجرس ترامب النواب الأميركي الديمقراطيون

