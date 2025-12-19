القومي لحقوق الإنسان يشارك في مبادرة "مدرستنا صديقة لحقوق الإنسان"

شاركت الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الوطنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات مبادرة "مدرستنا صديقة لحقوق الإنسان" التيُ تنفذها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية – إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية

وتهدف المبادرة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في البيئة التعليمية وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية، بما يسهم في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب والمعلمين وتحويل المدرسة إلى مساحة داعمة للحوار وقبول الآخر، والتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وسبل تفعيلها عمليًا داخل المدارس.

وتم تنفيذ ست ورش عمل تفاعلية من قِبل مدربي المجلس، حيث بلغ عدد المشاركين في الورش 313 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية.

وتضمنت الجلسات التعريف بدور المجلس واختصاصاته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، من خلال أنشطة وحوارات مباشرة مع الطلاب، بما يعزز فهمهم لحقوقهم الأساسية ويشجعهم على ممارستها في حياتهم اليومية داخل المدرسة وخارجها.

ويؤكد المجلس حرصه على الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، مثمّناً التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم في هذا الإطار.