لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تقديره لاستضافة مصر المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أننا حريصون على زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا، واتفقنا على توسيع التنسيق السياسي في المحافل الدولية.



وتابع لافروف: أكدنا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، ونتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

كما أكد وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت خلال السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا ملموسا على كافة المستويات تجاوزت الأطر الدبلوماسية لتمتد إلى شراكة استراتيجية.



وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: تبادلت مع وزير الخارجية الروسي وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية .



وتابع: تؤكد التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم بأننا نمر بمرحلة شديدة التعقيد، وناقشت مع لافروف تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية واستعرضنا الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار .



وأضح :"أكدنا ضرورة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا والإسراع في تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وأطلعت لافروف على مضمون الجهود المصرية المتواصلة للتوصل إلى تسوية تحد من المعاناة في السودان".



وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.



