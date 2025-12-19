قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة تحمل طابع الندية والإثارة، في ظل رغبة العديد من فرق الدوري الممتاز في المنافسة الجادة على اللقب، الذي بات يحظى باهتمام متزايد من الأندية، سواء لتحقيق بطولة أو لاكتساب الثقة قبل استئناف مسابقة الدوري.

غزل المحلة × فاركو.. بداية زعيم الفلاحين واختبار الجدية

يفتتح فريق غزل المحلة مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة قوية أمام فاركو، في الخامسة مساءً على استاد غزل المحلة. ويسعى زعيم الفلاحين لتحقيق انطلاقة إيجابية في ظهوره الأول بالبطولة، بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى طبقًا لنظام المسابقة الذي يمنح أحد الفرق راحة في كل جولة.

في المقابل، يدخل فاركو اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على المقاولون العرب بنتيجة 3-2 في الجولة الافتتاحية، ويأمل في مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة، مستغلًا البطولة كفرصة لاستعادة التوازن قبل عودة منافسات الدوري الممتاز.

بتروجت × الإسماعيلي.. صراع التعويض ومواصلة الانتصارات

يستضيف استاد الكلية الحربية مواجهة قوية تجمع بتروجت مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. ويطمح الفريق البترولي إلى مواصلة انتصاراته، بعدما حقق فوزًا مهمًا على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

ويشهد اللقاء عودة الثنائي حامد حمدان وهادي رياض إلى صفوف بتروجت، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي فلسطين ومصر في البطولة العربية، ما يمنح الفريق دفعة فنية كبيرة.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي المباراة بهدف تصحيح المسار وتعويض خسارته أمام الجونة 1-3 في الجولة الأولى. واستقر المدير الفني ميلود حمدي على إعادة مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة الفريق، بعد تعافيهما من إصابات طويلة، في خطوة تهدف لتعزيز الخيارات الفنية وإعادة التوازن للفريق.

المصري × زد إف سي.. مواجهة ندية في السويس

تُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع المصري البورسعيدي مع زد إف سي، في الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد. ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في التأهل من دور المجموعات.

واختتم المصري استعداداته للمباراة تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي حرص على دراسة مواجهة زد أمام سموحة في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز زد بهدف دون رد، للوقوف على نقاط القوة والضعف.

وكان المصري قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، ويأمل في تحقيق فوزه الأول، بينما يتطلع زد لمواصلة انطلاقته القوية وتأكيد طموحه في المنافسة على اللقب

الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات للبطولة.
 

