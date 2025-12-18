تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن في كأس عاصمة مصر

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق في مواجهة مودرن سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي



خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب



خط الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، احمد مدبولي، مصطفى شلبي



خط الهجوم: يسري وحيد، أحمد أمين أوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء: البلعوطى، محمد إبراهيم، سيد نيمار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أمير مدحت، داو سيريل، خالد شيفو، مصطفى عبد الرحيم.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، يلتقي فريق البنك الأهلي، مع نظيره مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث كل منهم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.