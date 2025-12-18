قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
ديني

الطيب: العربية لغة حيّة متجددة .. والأزهر حصنها الحامي عبر العصور

إيمان طلعت

قال فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، أن الله عز وجل  شرَّف اللغة العربية فاختارها لسانًا لكتابه الخالد، ووعاءً لرسالته الخاتمة، وشرَّف الأزهر الشريف بأن جعله حصنها المنيع، وحارس علومها، وأمين تراثها، وحامل لواء حضارتها عبر العصور.

واضاف شيخ الأزهر، إنَّ اللغة العربية ليست لغةً ساكنةً جامدةً، بل هي لغة حية متطورة، تمتلك مرونة نادرة لا تمتلكها اللغات الأخرى، وقدرة فائقة وفريدة في التعبير عن المعاني العميقة بأقل الألفاظ وأدق الدلالات.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نقف وقفةَ وعي ومراجعة، نُذكِّر فيها الأمة بأن ما يجمعها من لغة وهُويَّة وقيم مشتركة -إذا أُحسن استثمارُه وتفعيلُهُ- سيظل مصدر رفعتها وسرَّ تفوقها، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وهو لا يُحابي ولا يُجامل.

