أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة الهوية ووعاء الحضارة الإنسانية
مصطفى كامل: المبنى الجديد لنقابة المهن الموسيقية سيحمل مجسمًا لأم كلثوم تقديرًا لها
على طريقة يوسف بلايلي.. كيف سجل المغرب الهدف الأول في مرمى الأردن
وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين
محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة.. فما شروطها؟
المغرب يتقدم على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس العرب
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
توك شو

منتج أثري متميز.. رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تنفرد بحضارة فريدة

المتحف المصري الكبير
هاني حسين

قال هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السياحة الثقافية تُعد من أهم أنماط السياحة في مصر، نظرًا لاعتمادها على المنتج السياحي الثقافي والأثري الذي تتميز به البلاد.

وأوضح "إدريس"، خلال لقاء مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن السياحة في مصر تتنوع بين عدة أنماط، إلا أن السياحة الثقافية تظل الأبرز، لارتباطها بالمقومات الحضارية المتعددة التي تمتلكها الدولة.

وأشار إلى أن مصر تنفرد بطبيعة حضارية فريدة تشمل الحضارة الفرعونية، إلى جانب الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات التي مرت على أرضها، ولكل منها آثار ثابتة وموجودة حتى اليوم، مضيفًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية إبراز هذا التراث الحضاري وتقديمه للعالم بصورة لائقة، بما يعكس حجم وقيمة الثقافة المصرية، ويُظهر للعالم مدى تحضر الشعب المصري وامتلاكه تراثًا حضاريًا وثقافيًا ممتدًا لأكثر من 7 آلاف عام، لا مثيل له في أي دولة أخرى.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

صور

صور تهمس وأضواء تعترف.. تفاصيل أكبر معرض صور للمحمول

جهاز Redmi Pad 2 Pro 5G

بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro 5G

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

