منتج أثري متميز.. رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تنفرد بحضارة فريدة

قال هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السياحة الثقافية تُعد من أهم أنماط السياحة في مصر، نظرًا لاعتمادها على المنتج السياحي الثقافي والأثري الذي تتميز به البلاد.

وأوضح "إدريس"، خلال لقاء مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن السياحة في مصر تتنوع بين عدة أنماط، إلا أن السياحة الثقافية تظل الأبرز، لارتباطها بالمقومات الحضارية المتعددة التي تمتلكها الدولة.

وأشار إلى أن مصر تنفرد بطبيعة حضارية فريدة تشمل الحضارة الفرعونية، إلى جانب الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات التي مرت على أرضها، ولكل منها آثار ثابتة وموجودة حتى اليوم، مضيفًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية إبراز هذا التراث الحضاري وتقديمه للعالم بصورة لائقة، بما يعكس حجم وقيمة الثقافة المصرية، ويُظهر للعالم مدى تحضر الشعب المصري وامتلاكه تراثًا حضاريًا وثقافيًا ممتدًا لأكثر من 7 آلاف عام، لا مثيل له في أي دولة أخرى.