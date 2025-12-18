قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا

وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور
وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور
ناصر السيد

أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، ومسؤولون صحيون آخرون، يوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستمنع المستشفيات والأطباء من تقديم الرعاية الصحية للأطفال المتحولين جنسيًا، واصفين ذلك بأنه "ليس من صميم الطب، بل هو إهمال طبي".

الأطفال المتحولين جنسيا

وقال كينيدي: "هذه الإجراءات لا تفي بمعايير الرعاية المعترف بها مهنيًا إن الأطباء أو الجهات التي تقدم إجراءات لرفض الهوية الجنسية للأطفال تُخالف هذه المعايير"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح المسؤولون الصحيون أنهم سيركزون على التقييم والدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك "الاستشارة الرحيمة والمناسبة لمرحلة النمو"، مع إقرارهم بمحدودية عدد مقدمي خدمات الصحة النفسية المتاحين.

وفي فعالية صباح الخميس، قال مدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية الدكتور محمد أوز، إن القواعد المقترحة ستمنع المستشفيات من المشاركة في برنامجي Medicare وMedicaid  إذا كانت تقدم رعاية مثل مثبطات البلوغ والعمليات الجراحية للقاصرين المتحولين جنسيًا.

اضطراب الهوية الجنسية للأطفال

صرح الدكتور مارتي مكاري، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن الوكالة سترسل خطابات تحذيرية إلى 12 شركة مصنعة وبائعة لأجهزة شد الثدي، ممن سوّقوا أو باعوا هذه الأجهزة لعلاج اضطراب الهوية الجنسية لدى الأطفال.

وقال الدكتور جاي بهاتاشاريا، مدير المعاهد الوطنية للصحة، إن الوكالة البحثية ستوقف دعمها للأبحاث المتعلقة بالتحول الجنسي، قائلاً: "إنها أبحاث زائفة منذ البداية".

واستشهد قادة وزارة الصحة الأمريكية، يوم الخميس، بمراجعتهم الخاصة للأدلة والتقارير الواردة من دول أخرى، والتي واجه العديد منها انتقادات حادة.

وتُعرف رعاية الهوية الجنسية، والتي تُسمى أحيانًا بالرعاية الداعمة للهوية الجنسية، بأنها نهج متعدد التخصصات لمساعدة الشخص على الانتقال من جنسه المحدد عند الولادة - وهو الجنس الذي حدده له الطبيب بناءً على الخصائص التشريحية في الغالب - إلى الجنس الذي يُعرّف نفسه به. 

وقد تشمل هذه الرعاية الصحة النفسية أو الرعاية الطبية المناسبة للفئة العمرية، مثل العلاجات الهرمونية، ومثبطات البلوغ، والرعاية النسائية والبولية، والعلاجات الإنجابية.

