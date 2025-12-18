ظهور أعاصير قمعية شمال رأس الخيمة في الإمارات | شاهد

أفادت وسائل إعلام إماراتية اليوم الخميس بسقوط أمطار غزيرة على رأس الخيمة مع ظهور أعاصير قمعية شمال الإمارة.

أعاصير قمعية شمال رأس الخيمة

وأوضحت صحيفة الخليج الإماراتية، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على رأس الخيمة لمدة 4 أيام نتيجة تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار والأعاصير القمعية شمال رأس الخيمة.

أحوال الطقس في الإمارات

يذكر أن الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنت أن سلامة المجتمع أولوية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة ومتابعة القنوات الرسمية حفاظاً على السلامة في ظل الحالة الجوية الحالية.

وأشارت إلى أن الطقس غدا الجمعة في الإمارات، سيشهد حالة من عدم الاستقرار، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الإمارات، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد، وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.