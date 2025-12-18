التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطربين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب والتردد

في نهائي كأس العرب 2025 بين المغرب والأردن، ستُذاع المباراة عبر عدة قنوات تلفزيونية رياضية وعامة داخل الوطن العربي، بعضها مفتوح على الأقمار الصناعية بدون اشتراك، والبعض الآخر عبر باقات رياضية معروفة.



وتحدد معلقو مباراة المغرب والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر 2.

موسى عيد عبر قناة الشارقة الرياضية

راشد الدوسري عبر الكويت الرياضية

عامر عبد الله عبر أبوظبي الرياضية

عصام الشوالي عبر بي إن سبورت

سالم السالمي عبر قناة عمان الرياضية

فهد العتيبي عبر منصة شاشا.



ترددات القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025

1. قناة beIN Sports Xtra (مفتوحة)نايل سات: تردد 12187 H - معدل الترميز 27500 نايل سات: تردد 12245 V - معدل الترميز 27500سهيل سات: تردد 10810 V & 10850 H - معدل الترميز 27500 .



2. قناة الكأس الرياضية القطرية نايل سات: تردد 11919 H - معدل الترميز 27500 .



3. قناة أبو ظبي الرياضيةنايل سات: تردد 11470 V - معدل الترميز 27500



4. قناة دبي الرياضيةعرب سات: تردد 12130 V - معدل الترميز 30000يوتلسات: تردد 12418 H - معدل الترميز 30000



5. قناة الرياضية المغربية (Arryadia) نايل سات: تردد 11476 H - معدل الترميز 27500