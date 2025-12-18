غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، طالت نقاطًا تقع شمال نهر الليطاني، من بينها مناطق سبق أن استهدفها جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، قبل أن يعاود قصفها مجددًا.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات استهدفت مرتفعات الجبور والقطراني ومناطق أخرى في جبل الريحان، كما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وأشار إلى أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع اجتماع عُقد في باريس لدعم الجيش اللبناني في أداء مهامه، وقبيل اجتماع لجنة «الميكانزم» المقرر انعقاده غدًا في الناقورة جنوبي لبنان، بمشاركة وفد من الجيش اللبناني يترأسه مدني، إلى جانب وفود من الجيش الإسرائيلي وقوة «اليونيفيل»، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تُعد من عمق الأراضي اللبنانية، لا سيما مرتفعات زغرين في الهرمل، إلى جانب المرتفعات الجنوبية، لافتًا إلى أن عدد الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغ نحو 13 غارة في الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي.

وحول طبيعة المناطق المستهدفة، أوضح سنجاب أنها مناطق جبلية مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة أن هذه المناطق تضم مخازن أسلحة أو معسكرات تدريب تابعة لحزب الله.