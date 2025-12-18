قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، طالت نقاطًا تقع شمال نهر الليطاني، من بينها مناطق سبق أن استهدفها جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، قبل أن يعاود قصفها مجددًا.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات استهدفت مرتفعات الجبور والقطراني ومناطق أخرى في جبل الريحان، كما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وأشار إلى أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع اجتماع عُقد في باريس لدعم الجيش اللبناني في أداء مهامه، وقبيل اجتماع لجنة «الميكانزم» المقرر انعقاده غدًا في الناقورة جنوبي لبنان، بمشاركة وفد من الجيش اللبناني يترأسه مدني، إلى جانب وفود من الجيش الإسرائيلي وقوة «اليونيفيل»، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تُعد من عمق الأراضي اللبنانية، لا سيما مرتفعات زغرين في الهرمل، إلى جانب المرتفعات الجنوبية، لافتًا إلى أن عدد الغارات الإسرائيلية حتى الآن بلغ نحو 13 غارة في الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي.

وحول طبيعة المناطق المستهدفة، أوضح سنجاب أنها مناطق جبلية مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة أن هذه المناطق تضم مخازن أسلحة أو معسكرات تدريب تابعة لحزب الله.

بيروت جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

أيادي مصر تنظم معرض تسويقي

«أيادي مصر» بالمنيا تقيم معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية بجامعة دراية

الاستزراع السمكى

دورات تدريبية فى مجال الاستزراع السمكي بـ مطروح

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد