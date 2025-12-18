جيش الاحتلال: نفذنا هجمات إضافية بمناطق مختلفة في عمق لبنان

أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذه هجمات إضافية بمناطق مختلفة في عمق لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها الجوي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي خان يونس.

وأشارت التقارير إلى إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تماديها في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فبجانب إعلانها اعتبار الخط الأصفر حدودها الجديدة مع القطاع ضمن ترسيخ احتلالها لأجزاء منه، قتلت وجرحت خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر 2025، عشرات الفلسطينيين ضمن تكثيف قصفها المناطق الشرقية، حيث قتلت الصحفي محمود وادي في خان يونس، واستهدفت النازحين، وهو ما دفع العديد إلى النزوح باتجاه المناطق الغربية.



