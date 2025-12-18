الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟

أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 336.35 مليار جنيه بما يعادل 7.1 مليار دولار، من أصل 85 مليار جنيه مستهدف جذبها على مدار اليوم

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن استهداف الحكومة الحصول على تلك الاستثمارات في صورة الإقتراض من أدوات الدين المحلية الممثلة في أذون الخزانة المصرية لأجلي 182 و 364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وقال التقرير إن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية ارتفعت هذا الأسبوع إلي 2037 طلبًا .

وأوضح التقرير أن إجمالي الطلبات التي قدمتها الحكومة عبر أجل 364يوما نحو 1015 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بإجمالي استثمارات تبلغ 147.004 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كان مخطط طرحها.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم للاستثمارات نحو 25.45% وأقل سعر بنسبة 25.15% وأعلى سعر بنسبة 30%.

بينما بلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 189.343 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كان مخطط طرحا بإجمالي طلبات قدمها المستثمرون تراوحت بين 1022 طلبًا مقدمًا

ووصل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 26.13% وأعلي سعر بنسبة 29% وأقل عائد بنسبة 25%.