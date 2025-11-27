قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير المالية: نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادىء الشراكة

وزير المالية وقيادات الوزارة
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن وزارة المالية صنعت جيلاً من الكفاءات في كل المصالح والقطاعات يؤمن بأهمية بناء وتطوير القدرات البشرية، قائلًا: «أعتز جدًا بأنني وزملائي من قيادات الصف الأول بوزارة المالية ومصالحها من ثمار استثمار الدولة فى القيادات الشابة».

أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية، أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا بالتدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والناس.

وجّه الوزير، حديثه لكل متميز في أي درجة وظيفية، قائلًا: «أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»، مشيرًا إلى أننا معًا نبني صورة ذهنية جيدة عن وزارة المالية بمد «يد المساندة» لكل جهات الموازنة لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين.

قال الوزير،: «إحنا بنشتغل عند الناس.. ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجًا جيدًا لحالة «التغيير التى ننشدها لصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى»، حيث إن هناك ٤٠٠ ألف أغلقوا ملفات قديمة طواعية و٦٥٠ ألفًا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو ٧٨ مليار جنيه، وحجم أعمال نحو تريليون جنيه.

أكد الوزير، أننا نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادئ الشراكة معهم.

