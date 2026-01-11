ليلى علوي تشيد بفاروق حسني: قيمة فنية وإنسانية ومصر تفخر به

أشادت الفنانة ليلى علوي بالقامة الفنية والثقافية الكبيرة الدكتور فاروق حسني، مؤكدة أنه يُمثل قيمة إنسانية وثقافية نادرة في تاريخ مصر الحديث؛ لما قدمه من عطاء ممتد للفن والثقافة وصناعة السينما.

وقالت ليلى علوي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “مكسب كبير وعطاء نادر من قامة فنية بحجم الأستاذ فاروق حسني”.

وتابعت: "أنا واحدة من المحظوظين إنّي عِيشت عصره، وشُفت بعيني إزاي كان واقف دايمًا في صف الفن الحقيقي، وحرية الإبداع، وصناعة السينما، والثقافة بكل أشكالها".

وأضافت: “رحلة طويلة من العطاء... من جهوده في المتحف المصري، لدعمه المستمر للفنانين والموهوبين من خلال مؤسسته الخيرية؛ لإيمانه الحقيقي بدور الفن في تشكيل الوعي والروح”.

واختتمت: “فاروق حسني مش بس فنان كبير أو وزير ثقافة سابق، فاروق حسني قيمة إنسانية وثقافية… ومصر كلها بتفتخر بيه: فنانًا، ومسؤولًا، وإنسانًا راقيًا”.