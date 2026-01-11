مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

كشفت مصادر لإكسترا نيوز عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين، وجاءت الأسماء كالأتي:





تعيين سامح حسن شكري سليم وأشرف محمد عبد الحميد الشيحي وصلاح الدين فوزي محمد فرج وهشام عبد السلام بدوي وعمرو مصطفى حسنين الورداني.



كما تم تعيين عادل فهيم محمد عزب وخالد محمد أحمد عبد الرحمن وشريف باشا سيف بشاي وعبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم وإياد سعيد سليمان عودة.واوضحت مصادر لإكسترا نيوز، أنه تم تعيين سمير صبري محمد أمين وياسر عرفات محمد علي العربي وأحمد علاء محمد فايد وسعيد جمال محمد عبد الفتاح.



وافادت مصادر لإكسترا نيوز: تعيين عادلة محمد عبد السلام رجب ونائلة جبر محمد جبر علي وماريان مجدي راغب قلدس وثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن ومنال حمدي محمود السيد، بالإضافة إلى ميرنا عصام الدين محمد عارف وراندا محمد أحمد مصطفى ونهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن وهناء عبد الحميد محمد العبيسي.



وتعيين نشوة سليمان محمد عقل وأمل مصطفى حسين عصفور ويارا عفت حسن يوسف وشيرين رضا عبد القوى طايل وعايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.