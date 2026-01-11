تسهيلات واشتراكات سفر بالجملة .. بماذا يتمتع عضو مجلس النواب ؟

يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدة تسهيلات للسفر تستهدف تسهيل حركتهم لأداء مهامهم الرسمية داخل وخارج الدولة في سهولة ويسر.



وتشمل هذه المزايا تذاكر واشتراكات للسفر بالسكك الحديدية، والمواصلات العامة، بالإضافة إلى تسهيلات على رحلات الطيران، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وحضور الاجتماعات والمهام النيابية بكفاءة.



و طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس النواب، على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.



و لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وطبقا للقانون، يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.