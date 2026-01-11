قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: نتعهد بدور تشريعي ورقابي يُلبي طموحات الشارع وآمال المواطنين

النائب صالح راغب
النائب صالح راغب
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن اعتزازه بثقة المواطنين عقب تسلّمه كارنيه عضوية مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء دائرته والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


وأكد النائب صالح راغب، أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولوياته، مشددًا على أنه سيعمل بكل ما يملك من جهد وخبرة على متابعة قضايا ومشكلات المواطنين، والتواصل المستمر مع الجهات التنفيذية لضمان إيجاد حلول واقعية وسريعة تلبي احتياجات الشارع السكندري، لا سيما في الملفات الحيوية التي تمس حياة الناس اليومية.


وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنه سيؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا فاعلًا داخل البرلمان، يهدف إلى دعم مسيرة الدولة المصرية في البناء والتنمية، وتحقيق طموحات وآمال المواطنين، من خلال المشاركة في سنّ التشريعات التي تخدم الصالح العام، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ووجّه النائب صالح عبد المنعم راغب الشكر والتقدير لأهالي الإسكندرية، وأبناء دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، على ثقتهم الغالية، مؤكدًا أنه سيظل صوتهم تحت قبة البرلمان، وحريصًا على تمثيلهم تمثيلًا يليق بحجم هذه الثقة، والعمل الدائم من أجل مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان نواب

