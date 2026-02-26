مسلسل أولاد الراعي الحلقة 9 .. وعلاج مشاكل الصحة النفسية

نجح مسلسل أولاد الراعي في لفت النظر إلى مشاكل الصحة النفسية، وقد شهدت أحداث مسلسل أولاد الراعى تصاعدًا دراميًا لافتًا، حيث يجسد كل من ماجد المصرى وخالد الصاوى وأحمد عيد أدوار ثلاثة أشقاء تجمعهم رحلة كفاح طويلة تنتهى ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.



أطلقت المنصة الخاصة بعلاج مشاكل الصحة النفسية لتقديم كافة الاستشارات الطبيية عن بعد مع ضمان السرية الكاملة للمريض كما تستهدف الوزارة اعتماد المريض على الطبيب النفسى المتخصص بدلا من اللجوء لطرق أخرى غير صحيحة.



وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجارى، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة فى عالم المال والتجارة، لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقى للعلاقات الأسرية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة والنفوذ تدخل الشخصيات فى صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذى بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.



المسلسل من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.