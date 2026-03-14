خالد الغندور ينتقد تصوير مباراة الزمالك وأوتوهو.. تفاصيل

انتقد الإعلامي خالد الغندور تصوير مباراة الزمالك أمام وأوتوهو وإعادة لقطات ضربات الجزاء.

الزمالك واوتوهو

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هو المخرج ممنوع يعيد لقطات ضربات الجزاء بعد لقطة فتوح لم يعيد لقطة شيكو بانزا برده".

وقام أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بالمضمضة بالماء خلال مباراة الفريق أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

جاء تصرف فتوح بسبب شدة الحرارة أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك وفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1، على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف أوتوهو

نجح تشارلز أتيبو في تسجيل الهدف الأول لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار محمد صبحي حارس الزمالك من فوق الحائط.

هدف الزمالك

سجل عدي الدباغ هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أحمد ربيع من منتصف الملعب خلف خطوط الدفاع سجلها على يمين حارس المرمى الكونغولي وتعلن عن تعادل الزمالك بالنتيجة.