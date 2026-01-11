بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ياسمين القصاص

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع البالغ 400 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال منصة مصر العقارية، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وأوضحت وزارة الإسكان أن التخصيص يشمل جميع المواطنين الذين سبق لهم إبداء رغبتهم في الحجز، وقاموا بسداد مقدم جدية الحجز وفقا لرغباتهم المسجلة على المنصة.

آلية وإجراءات التخصيص

دعت الوزارة، في بيان رسمي صادر أمس السبت، المواطنين المتقدمين للحجز إلى الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة مصر العقارية لمتابعة إجراءات التخصيص، مؤكدة أن العملية ستتم إلكترونيا بالكامل ووفقا لجدول زمني محدد، مع الالتزام بمبدأ أسبقية الحجز الإلكتروني.

الجدول الزمني لتخصيص الوحدات

وسيتم تخصيص الوحدات وفقا للبرنامج التالي:

 - 11 و12 يناير 2026: تخصيص وحدات ديارنا

 - 13 و14 يناير 2026: تخصيص وحدات ظلال

 - 18 و19 يناير 2026: تخصيص وحدات جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، وروضة العبور

 - 20 و21 يناير 2026: تخصيص وحدات الإسماعيلية

تفاصيل الطرح الأول في 2026

من المقرر أن يبدأ الطرح الأول خلال الربع الأول من عام 2026، ويشمل نحو 37 ألف وحدة سكنية كمرحلة عاجلة، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعا بهدف تلبية احتياجات المواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.

أبرز مميزات طرح يناير 2026

وفقا للتقارير الرسمية، يتميز طرح يناير 2026 بعدد من النقاط المهمة، أبرزها:

 - تغطية جغرافية واسعة تشمل أغلب المدن الجديدة وعددا كبيرا من المحافظات.

 - إتاحة الوحدات بنظام التمويل العقاري مع فترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاما وبأسعار فائدة ميسرة.

 - دعم حكومي كامل، حيث إن الوحدات مخصصة ومدعومة للفئات المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل.

 - سهولة الحجز والتقديم من خلال نظام إلكتروني متكامل، يتيح التقديم ورفع المستندات عبر منصة مصر العقارية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وعن مميزات هذا الطرح، قال الدكتور الحسين حسان، خبري التنمية المحلية، إن هذا الطرح يتمتع بامتداد جغرافي غير مسبوق، حيث يغطي معظم المدن الجديدة إلى جانب عدد كبير من المحافظات، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة المكانية وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إتاحة الوحدات بنظام التمويل العقاري مع فترات سداد ممتدة تصل إلى 20 عاما وبفوائد ميسرة، يعكس توجه الدولة نحو تسهيل تملك السكن لشريحة أوسع من المواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

كراسة الشروط ومساحات الوحدات

ومن المتوقع أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة بطرح 2026 جميع التفاصيل المتعلقة بمواقع الوحدات والمساحات المتاحة، والتي تتراوح في الغالب بين 75 و90 مترا مربعا، إلى جانب الشروط المالية وأنظمة السداد.

 وسوف نرصد لكم  خطوات الحصول على شقة سكنية 2026، وإنشاء حساب على منصة مصر العقارية لضمان سرعة الحجز فور فتح باب التقديم، يجب على المواطنين تجهيز حساباتهم الإلكترونية مسبقا عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال اللينك التالى لـ منصة مصر العقارية.

2- إنشاء حساب من خلال اختيار أيقونة «مستخدم جديد».

3- أدخل رقم البطاقة الرقم القومى السارى، ورقم هاتفك المحمول (المسجل باسمك فى شركة الاتصالات).

4- أدخل اسم الأم الأول، و«رقم المصنع» الموجود أسفل صورتك الشخصية فى بطاقة الرقم القومي

5- تفعيل الحساب بعد التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط، ستصلك رسالة نصية لتفعيل الحساب.

6- رفع المستندات بعد تفعيل الحساب، اختر المشروع، اطلع على كراسة الشروط، وارفع الأوراق المطلوبة (صيغة PDF غالبا) ثم سدد جدية الحجز إلكترونيا.

الاسكان شقق الاسكان وحدات سكنية المجتمعات العمرانية وزراة الاسكان مقدم الحجز

