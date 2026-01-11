احجز شقتك الآن.. خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

ارتفعت معدلات البحث عن منصة مصر العقارية بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب حجز وتخصيص وحدات من طرح سكن لكل المصريين الذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية.

بدء حجز شقق ديارنا اليوم

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص الوحدات السكنية إلكترونيا في وحدات ديارنا ضمن شقق الإسكان للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة، وذلك عبر منصة مصر العقارية بدءا من العاشرة صباح اليوم الأحد.

حجز شقق الاسكان 2026



وأوضحت الإسكان أنّ الطرح الأول ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» سيكون خلال يناير الجاري، وهو يتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، مع العلم أن المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل 2026، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.

ويشمل الطرح وحدات ديارنا ووحدات ظلال، و وحدات جنة ووحدات روضة العبور وووحدات سكن مصر ووحدات الإسماعيلية ووحدات الإسكان الحر، على أن يتم التخصيص اليوم وغدا لوحدات ديارنا، والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني.

جدول حجز شقق الإسكان 2026

وبحسب وزارة الإسكان، فقد تم تحديد أيام مختلفة لإجراءات التخصيص للوحدات المختلفة، على أن يكون يومى 11 و12 لتخصيص وحدات ديارنا، ويومي 13 و14 يناير لتخصيص وحدات ظلال، ويومي 18، 19 يناير لتخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور، و يومي 20 و21 يناير تخصيص وحدات الإسماعيلية.

منصة مصر العقارية





خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية