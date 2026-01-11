قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
اقتصاد

احجز شقتك الآن.. خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن منصة مصر العقارية بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب حجز وتخصيص وحدات من طرح سكن لكل المصريين الذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية.

بدء حجز شقق ديارنا اليوم 

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص الوحدات السكنية إلكترونيا في وحدات ديارنا ضمن شقق الإسكان للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة، وذلك عبر منصة مصر العقارية بدءا من العاشرة صباح اليوم الأحد.

آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» لمنخفضي ومتوسطي الدخل - الوطن
حجز شقق الاسكان 2026


حجز شقق الإسكان 2026

وأوضحت الإسكان  أنّ الطرح الأول ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» سيكون خلال يناير الجاري، وهو يتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، مع العلم أن المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل 2026، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.

ويشمل الطرح وحدات ديارنا ووحدات ظلال، و وحدات جنة ووحدات روضة العبور وووحدات سكن مصر ووحدات الإسماعيلية ووحدات الإسكان الحر، على أن يتم التخصيص اليوم وغدا لوحدات ديارنا، والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني.

جدول حجز شقق الإسكان 2026

وبحسب وزارة الإسكان، فقد تم تحديد أيام مختلفة لإجراءات التخصيص للوحدات المختلفة، على أن يكون يومى 11 و12 لتخصيص وحدات ديارنا، ويومي 13 و14 يناير لتخصيص وحدات ظلال، ويومي 18، 19 يناير لتخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور، و يومي 20 و21 يناير تخصيص وحدات الإسماعيلية.

منصة مصر العقارية.. نقلة نوعية نحو سوق حديثة وعادلة
منصة مصر العقارية


 

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر العقارية هنـــــــا.
  2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد.
  3. إدخال بطاقة الرقم القومي السارية.
  4. تسجيل رقم هاتف محمول على أن يكون مسجلاً باسم المستخدم.
  5. إدخال اسم الأم الأول وفقًا لشهادة الميلاد.
  6. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية ببطاقة الرقم القومي.
  7. التأكد من صحة البيانات المدخلة
  8. الضغط على أيقونة أوافق على الشروط والأحكام.
  9. الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.
  10. تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد.
  11. بعد التفعيل، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.
  12. الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد الحجز به، عند الإعلان عنه.
  13. اختيار المشروع والوحدة السكنية، عن الإعلان عنه.
  14. إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا للمشروع والمختار.
  15. سداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة على المنصة.
منصة مصر العقارية شقق الاسكان الاجتماعي حجز شقق الاسكان 2026 حجز شقق ديارنا رابط منصة مصر العقارية

إيمان العاصي ونانسي عجرم
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
