احجز شقتك الآن.. خطوات التسجيل في منصة مصر العقارية

ارتفعت معدلات البحث عن منصة مصر العقارية بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب حجز وتخصيص وحدات من طرح سكن لكل المصريين الذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية.
بدء حجز شقق ديارنا اليوم
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص الوحدات السكنية إلكترونيا في وحدات ديارنا ضمن شقق الإسكان للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة، وذلك عبر منصة مصر العقارية بدءا من العاشرة صباح اليوم الأحد.
حجز شقق الإسكان 2026
وأوضحت الإسكان أنّ الطرح الأول ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» سيكون خلال يناير الجاري، وهو يتضمن إعلان 58 ألفًا و312 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، مع العلم أن المرحلة الثانية ستكون منتصف أبريل 2026، وتشمل 48 ألفًا و656 وحدة سكنية.
ويشمل الطرح وحدات ديارنا ووحدات ظلال، و وحدات جنة ووحدات روضة العبور وووحدات سكن مصر ووحدات الإسماعيلية ووحدات الإسكان الحر، على أن يتم التخصيص اليوم وغدا لوحدات ديارنا، والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني.
جدول حجز شقق الإسكان 2026
وبحسب وزارة الإسكان، فقد تم تحديد أيام مختلفة لإجراءات التخصيص للوحدات المختلفة، على أن يكون يومى 11 و12 لتخصيص وحدات ديارنا، ويومي 13 و14 يناير لتخصيص وحدات ظلال، ويومي 18، 19 يناير لتخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور، و يومي 20 و21 يناير تخصيص وحدات الإسماعيلية.
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر العقارية هنـــــــا.
- الضغط على أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد.
- إدخال بطاقة الرقم القومي السارية.
- تسجيل رقم هاتف محمول على أن يكون مسجلاً باسم المستخدم.
- إدخال اسم الأم الأول وفقًا لشهادة الميلاد.
- إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية ببطاقة الرقم القومي.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة
- الضغط على أيقونة أوافق على الشروط والأحكام.
- الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- تفعيل الحساب من خلال رسالة التأكيد.
- بعد التفعيل، يتم تسجيل الدخول إلى المنصة.
- الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد الحجز به، عند الإعلان عنه.
- اختيار المشروع والوحدة السكنية، عن الإعلان عنه.
- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا للمشروع والمختار.
- سداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا عبر إحدى وسائل الدفع المعتمدة على المنصة.