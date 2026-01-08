قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متاح لمدة يومين.. موعد بدء حجز شقق "جنة" عبر منصة مصر العقارية

أحمد أيمن

أعلنت منصة مصر العقارية عن قرب بدء الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع “جنة”، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين ودفع مقدم جدية الحجز يوم 3 يناير الجاري.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء الحجز في مشروع جنة عبر منصة مصر العقارية”، خاصة وأن الحجز لن يستمر طويلا بمجرد الإعلان عنه.

تفاصيل مشروع “جنة”

يُعد مشروع “جنة” جزءًا من جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متميزة في المدن الجديدة، ويستهدف فئة من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية متوسطة وصالحة للسكن الفوري. 

وتتنوع مساحات الشقق داخل المشروع ما بين 100 و150 مترًا مربعًا، كما أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 150 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار الوحدات ما بين حوالي 1.75 مليون جنيه وحتى نحو 2.625 مليون جنيه، حسب مساحة الوحدة وموقعها داخل المشروع.

يأتي طرح مشروع “جنة” ضمن سلسلة مشروعات سكنية نفذتها الدولة في عدة مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة، بهدف تنظيم سوق الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مع التركيز على التوسع في بنية المجتمعات العمرانية الجديدة وتقليل الضغط على الكثافة السكانية في المدن الكبرى. 

طريقة التقديم في مشروع “جنة”

للراغبين في التقديم في مشروع “جنة”، هناك عدد من الخطوات الأساسية الواجب اتباعها عبر منصة مصر العقارية، وهي كالتالي: 

التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد بإدخال البيانات الشخصية كاملة، مثل بطاقة الرقم القومي الصالحة ورقم الهاتف المرتبط باسم المستخدم، ثم إدخال اسم الأم الأول كما هو مذكور في شهادة الميلاد، والتأكد من إدخال رقم المصنع الموجود أسفل بطاقة الرقم القومي. 

بعد ذلك ينبغي مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل المتابعة، ثم الاتفاق والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز. 

وعقب إنشاء الحساب وتفعيله عبر رسالة التأكيد، يمكن للمستخدم الانتقال لاختيار المشروع والوحدة السكنية المناسبة له، والاستمرار في استكمال المتطلبات الإلكترونية. 

في النهاية سيتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة لإتمام عملية التسجيل وإحراز مكان في قائمة الحاجزين. 

موعد بدء حجز شقق “جنة”

من المقرر أن يبدأ الحجز الفعلي لشقق مشروع "جنة" في صباح الأحد 18 يناير 2026، ويستمر لمدة 48 ساعة فقط حتى الاثنين 19 يناير، ويتم بالكامل عبر الإنترنت من خلال الموقع المخصص للمشروع أو منصة مصر العقارية. 

مشروع جنة شقق مشروع جنة حجز شقق جنة الإسكان الاجتماعى طريقة حجز شقق جنة موعد بدء حجز شقق جنة

اسماك ارشيفيه
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
