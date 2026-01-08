قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري

آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.


وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية نطاق عمل الوزارة والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

وزارة الداخلية

شائعات إخـ وانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام

سارة خليفة

تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات لجلسة 1 فبراير لاستكمال المرافعة

سارة خليفة

دفاع أحد المتهمين في تصنيع المخدرات: موكلي عنده اضطراب.. والقاضي يرد: دخله إيه بالقضية

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

