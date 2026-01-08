قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طرح قطعتي أرض للشركات عبر بوابة خدمات المستثمرين في حدائق أكتوبر

آية الجارحي

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح فرصتين استثماريتين مخصصتين للشركات خلال شهر يناير الجاري،  في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة.

وذلك عبر رابط بوابة خدمات المستثمرين:
https://assign.newcities.gov.eg/

وتشمل الفرصة الاستثمارية الأولى قطعة أرض بمساحة 17,311 مترًا مربعًا تقع بالمحور الخدمي، مخصصة لنشاط تجاري – إداري – سكني، بسعر 16,160 جنيهًا للمتر المربع. أما الفرصة الثانية فهي لقطعة أرض بمساحة 6,253 مترًا مربعًا بالمحور الخدمي أيضًا، مخصصة لنشاط تجاري، بسعر 35,365 جنيهًا للمتر المربع.

من جانبه، أكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن التقدم على قطعتي الأرض متاح أمام الشركات من خلال بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 يناير الجاري.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن المنظومة الشهرية لطرح الأراضي الاستثمارية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة.

حدائق أكتوبر هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة بوابة خدمات المستثمرين

