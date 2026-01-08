طرح قطعتي أرض للشركات عبر بوابة خدمات المستثمرين في حدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح فرصتين استثماريتين مخصصتين للشركات خلال شهر يناير الجاري، في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة.

وذلك عبر رابط بوابة خدمات المستثمرين:

https://assign.newcities.gov.eg/

وتشمل الفرصة الاستثمارية الأولى قطعة أرض بمساحة 17,311 مترًا مربعًا تقع بالمحور الخدمي، مخصصة لنشاط تجاري – إداري – سكني، بسعر 16,160 جنيهًا للمتر المربع. أما الفرصة الثانية فهي لقطعة أرض بمساحة 6,253 مترًا مربعًا بالمحور الخدمي أيضًا، مخصصة لنشاط تجاري، بسعر 35,365 جنيهًا للمتر المربع.

من جانبه، أكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن التقدم على قطعتي الأرض متاح أمام الشركات من خلال بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 يناير الجاري.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن المنظومة الشهرية لطرح الأراضي الاستثمارية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة.