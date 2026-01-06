قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية
رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين
بعد مد فترة التقديم .. من المستحق للحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم؟
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمدينة .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

شنّ جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق المدينة، أسفرت عن إزالة استحواذ شجري بالمنطقة الثالثة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري، وفي إطار المتابعة المستمرة من المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

يواصل الجهاز حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

كما شملت الحملة إيقاف أعمال مخالفة بمنفذ «أمان» بالمنطقة الثانية، وضبط مركبة «توك توك» من مدخل حورس، إلى جانب رفع الإشغالات من موقف سوق الجملة.

وفي سياق متصل، تم رفع إشغالات فرن ذرة وبطاطا بطريق الواحات، وضبط مخزن تابع له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل حزم مع الإشغالات دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لأحكام القانون وحرصًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة لإزالة كافة صور الإشغالات بالمدينة.

حدائق أكتوبر الإسكان المجتمعات العمرانية أمان توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

ترشيحاتنا

برج الجدي

النصف الأول حاسم.. والنصف الثاني يقلب الموازين لمواليد الجدي

ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب بالدجاج

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد