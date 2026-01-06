جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمدينة .. صور

شنّ جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق المدينة، أسفرت عن إزالة استحواذ شجري بالمنطقة الثالثة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري، وفي إطار المتابعة المستمرة من المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

يواصل الجهاز حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

كما شملت الحملة إيقاف أعمال مخالفة بمنفذ «أمان» بالمنطقة الثانية، وضبط مركبة «توك توك» من مدخل حورس، إلى جانب رفع الإشغالات من موقف سوق الجملة.

وفي سياق متصل، تم رفع إشغالات فرن ذرة وبطاطا بطريق الواحات، وضبط مخزن تابع له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل حزم مع الإشغالات دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لأحكام القانون وحرصًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة لإزالة كافة صور الإشغالات بالمدينة.