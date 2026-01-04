قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد
الوطنية للانتخابات: إبلاغ النيابة العامة بشأن تداول بطاقات التصويت خارج لجنة بالبحيرة
ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا
قفزة محدودة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع 20 جنيهًا
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه غدا بعدة مناطق في حدائق أكتوبر

عمليات التوصيل
عمليات التوصيل
آية الجارحي

 أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه نظرا لإجراء أعمال الربط الخاصة بمشروع التغذية الدائمة لمناطق شمال وجنوب خط سوميد بأقطار تبدأ من ٥٠٠مم حتى 1400 مم HDPE.


وسيتم ربط الخطوط ١٤٠٠ مم الجديدة، على الخطوط أقطار ١٢٠٠ مم خرسانة و ١٤٠٠ مم خرسانة القائمين بميدان صينية البترول والميدان أمام طريق الحي الايطالي.



 موعد قطع المياه 

وراعى جهاز المدينة، تأخير هذا الربط منذ 3 شهور لضمان تأثير أقل خلال فصل الشتاء، وعليه سيتم قطع المياه بدءا من ٤ عصر  غد الاثنين ٥/١/٢٠٢٦ وحتى ٦ صباح يوم الثلاثاء عن مناطق: ابني بيتك 1 و ابني بيتك 2 و كومباوند ستار سيتي و كومباوند جرين و القرعة 6 أمام الجهاز.

 علما بأنه تم عمل صيانة واستبدال لجميع المحابس المؤثرة في نطاق منطقة العمل لتقليل دائرة قطع المياه إلى أقل مساحة ممكنة كما تم تحويل مسار عدد من خطوط المياه.

حدائق أكتوبر الحي الايطالي قطع المياه المياه ستار سيتي ابني بيتك 2 جرين انقطاع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

اللافتات

القانون يحسم مخالفات اللافتات.. إزالة فورية وتحميل المخالف التكلفة كاملة

النائب عادل عتمان

برلماني: إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية توازن بين حقوق الدولة والبُعد الاجتماعي

مجلس النواب

كارنية البرلمان وبداية الأولويات.. نواب يؤكدون: الإسكان وخدمة المواطن والتنمية على رأس الأجندة التشريعية

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد