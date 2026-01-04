لمدة 14 ساعة .. قطع المياه غدا بعدة مناطق في حدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه نظرا لإجراء أعمال الربط الخاصة بمشروع التغذية الدائمة لمناطق شمال وجنوب خط سوميد بأقطار تبدأ من ٥٠٠مم حتى 1400 مم HDPE.



وسيتم ربط الخطوط ١٤٠٠ مم الجديدة، على الخطوط أقطار ١٢٠٠ مم خرسانة و ١٤٠٠ مم خرسانة القائمين بميدان صينية البترول والميدان أمام طريق الحي الايطالي.





موعد قطع المياه

وراعى جهاز المدينة، تأخير هذا الربط منذ 3 شهور لضمان تأثير أقل خلال فصل الشتاء، وعليه سيتم قطع المياه بدءا من ٤ عصر غد الاثنين ٥/١/٢٠٢٦ وحتى ٦ صباح يوم الثلاثاء عن مناطق: ابني بيتك 1 و ابني بيتك 2 و كومباوند ستار سيتي و كومباوند جرين و القرعة 6 أمام الجهاز.

علما بأنه تم عمل صيانة واستبدال لجميع المحابس المؤثرة في نطاق منطقة العمل لتقليل دائرة قطع المياه إلى أقل مساحة ممكنة كما تم تحويل مسار عدد من خطوط المياه.

